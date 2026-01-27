Объем теневой экономики в Германии превысил 500 млрд евро

Объем так называемой теневой экономики в Германии в настоящее время составляет более 500 миллиардов евро. Одной из причин этого является неблагоприятная экономическая ситуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на новостной портал Tagesschau, в нынешних сложных экономических условиях в Германии растет число незарегистрированных или даже незаконных видов деятельности. Согласно исследованию, доля так называемой теневой экономики в официальном валовом внутреннем продукте (ВВП) в прошлом году выросла до 11,6 процента. Это самый высокий показатель за более чем десять лет.

По оценкам финансового экономиста Фридриха Шнайдера из Линцского университета и Института прикладных экономических исследований в Тюбингене, общий объем теневой экономики составляет 510 миллиардов евро. Ожидается, что в этом году он увеличится на 5,5 процента и достигнет 538 миллиардов евро.

По мнению исследователей, главная причина - медленный рост немецкой экономики и растущая безработица, что делает официальную занятость менее выгодной и создает стимулы для незарегистрированной или нелегальной работы. В результате к 2026 году теневая экономика увеличится в реальном выражении на 9,5 миллиарда евро.

Рост теневой экономики в Германии в три раза выше, чем в среднем в 20 крупнейших промышленно развитых странах.

Авторы исследования прогнозируют, что в 2026 году Греция будет иметь самый высокий уровень теневой экономики - 21,6% ВВП. Самый низкий показатель будет у Швейцарии - 5,3%.