В Азербайджане будет принят новый закон "О правах ребенка".
Как передает Day.Az, соответствующий законопроект уже представлен в Милли Меджлис.
Законопроект будет вынесен на предварительное обсуждение в комитете по правам человека Милли Меджлиса 28 января.
Отметим, что в настоящее время действует закон "О правах ребенка" от 19 мая 1998 года.
