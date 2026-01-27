Уникальный азербайджанский экспонат представлен на выставке в Венгрии

Уникальный экспонат Национального музея истории Азербайджана - головной убор - представлен на международной выставке "Аттила" в Венгрии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музея.

Международная выставка "Аттила", организованная Венгерским национальным музеем в Будапеште, представляет редкие исторические экспонаты из ведущих музеев разных стран. Эта престижная выставка, посвященная эпохе правителя гуннов Аттилы и ранней тюркской культуре, имеет огромное значение с точки зрения представления общего исторического наследия Европы и тюркского мира.

Редкий артефакт - головной убор, представленный на выставке, привлекает внимание посетителей и является одним из важных экспонатов, отражающих культурное наследие Азербайджана. Данный экспонат был обнаружен в 1967 году во время археологических раскопок, проводившихся под руководством археолога Джаббара Халилова вблизи села Хыныслы Шамахинского района.

На открытии мероприятия присутствовали министр культуры и инноваций Венгрии Ханко Балаж, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, директор Института археологии и антропологии НАНА, д.ф.п.и., доцент Фархад Гулиев, послы Азербайджана, Казахстана и Турции в Венгрии, заместитель директора по охране и регистрации музейных экспонатов Национального музея истории Азербайджана, главный хранитель, д.ф.п.и., доцент Махфуза Зейналова, заведующая Специальным фондом музея, д.ф.п.и., доцент Афет Рустамбекова. Сотрудники музея отметили, что демонстрация азербайджанских музейных экспонатов на этой престижной международной выставке имеет большое значение с точки зрения ознакомления мирового сообщества с богатым материальным и культурным наследием нашей страны.

В ходе мероприятия было отмечено, что демонстрация редкого экспоната из коллекции Национального музея истории Азербайджана на столь масштабной международной выставке, посвященной периоду гуннов и ранней тюркской культуре, создает условия для расширения сотрудничества между музеями, совместных исследований общего исторического наследия и более широкого продвижения азербайджанской культуры в международном масштабе.

Выставка будет открыта для посетителей до 12 июля 2026 года.

Также в Будапеште состоялся IV семинар координаторов стран Союза музеев ТЮРКСОЙ, организованный Венгерским национальным музеем. В семинаре приняла участие заместитель директора по охране и регистрации музейных экспонатов Национального музея истории Азербайджана, главный хранитель, д.ф.п.и., доцент Махфуза Зейналова.

В ходе мероприятия обсуждались возможности сотрудничества в рамках Союза музеев ТЮРКСОЙ, организация совместных выставок и проектов, а также разработка программ обучения и стажировок.

В своем выступлении Махфуза Зейналова отметила важность проведения совместных выставок, отражающих общее историческое и культурное наследие тюркского мира. Она подчеркнула, что обмен опытом и совместные проекты между музеями имеют большое значение для будущего сотрудничества.

В завершение мероприятия Национальному музею истории Азербайджана был вручен сертификат об избрании членом Союза музеев ТЮРКСОЙ. Это членство имеет огромное значение с точки зрения расширения возможностей международного сотрудничества музея, укрепления связей между музеями тюркского мира и продвижения национального культурного наследия на международном уровне. В завершение от имени ТЮРКСОЙ Махфузе Зейналовой было вручено благодарственное письмо.