Баку и Ереван договорились о поставках СПГ и битума через Азербайджан

Ереван договорился с Баку о поставках сжиженного газа и битума железнодорожным путем через Азербайджан.

Об этом сообщил в соцсетях министр экономики Геворк Папоян.

"Между Арменией и Азербайджаном достигнута договоренность о железнодорожной перевозке сжиженного газа и битума по территории Азербайджана. Армянские предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Армения может начать импортировать сахар из Азербайджана.

Отметим, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.

Кроме того, в конце прошлого года первый состав с казахстанской пшеницей прибыл в Армению через Азербайджан. Поезд из 15 вагонов с общим объемом порядка 1 000 тонн успешно протестировал новый логистический маршрут из Казахстана транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию.

Национальный зерновой оператор Казахстана подчеркивает, что в перспективе этот транзитный коридор может стать постоянным каналом поставок казахстанского зерна и других грузов в направлении Еревана.