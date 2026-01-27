ООН представила план гуманитарной помощи Сомали

ООН разработала План реагирования и оказания гуманитарной помощи для Сомали на $852 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Africanews со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, объем запрошенной помощи на 40% меньше, чем в 2025 году. В общей сложности предполагается, что поддержка будет оказана 2,4 млн человек. При этом Дюжаррик подчеркнул, что сокращение финансирования "обусловлено ограниченными ресурсами, а не уменьшением гуманитарных потребностей". "Менее половины нуждающихся в гуманитарной помощи смогут получить ее в рамках плана на 2026 год", - заметил представитель ООН.

В прошлом году план был профинансирован лишь на 27%: на оказание гуманитарной помощи Сомали было выделено $397 млн из запрошенных $1,4 млрд. "Это вынудило гуманитарные организации резко сократить, а в некоторых случаях и приостановить оказание жизненно важной помощи людям", - обратил внимание Дюжаррик.

По данным местных властей, в общей сложности от засухи в Сомали к настоящему времени пострадали более 4,6 млн человек, что составляет примерно четверть населения, а засушливый сезон, продолжающийся с января по март, как ожидается, усугубит ситуацию.