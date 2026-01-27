Искусственный интеллект в азербайджанской премьере - зеркало человеческих страхов - ФОТО
В Teatr O2 в Баку состоялся допремьерный пресс-показ нового спектакля "Верный Ий", собравший представителей СМИ, театральной сферы и друзей театра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.
Спектакль "Верный Ий" - философская и эмоционально насыщенная история о писателе и искусственном интеллекте, который становится зеркалом человеческих страхов, лжи и внутренней ответственности. Постановка поднимает актуальные вопросы взаимоотношений человека и технологий, границ доверия и нравственного выбора в мире, где искусственный интеллект всё активнее вмешивается в личное и профессиональное пространство человека.
В основе спектакля - одноактная пьеса Станислава Лема "Верный робот", переосмысленная в современном контексте. Создатели спектакля стремились не только сохранить философскую глубину оригинала, но и сделать её созвучной сегодняшнему дню, обращаясь к проблемам самоидентификации и ответственности личности.
Режиссёром постановки выступил Евгений Максимов, предложивший лаконичное и вместе с тем напряжённое сценическое решение. Роли исполнили Мамед Рафиев, Искра Таррант и Айганым Куандыкова, чьи актёрские работы были отмечены зрителями за психологическую выразительность. За световое и звуковое оформление отвечала Екатерина Иванова, создавшая атмосферу, усиливающую драматургию и философский подтекст спектакля. Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет.
Показ прошёл в формате открытого диалога: после спектакля состоялось обсуждение с творческой командой, в ходе которого зрители смогли поделиться своими впечатлениями, задать вопросы и обсудить ключевые идеи постановки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре