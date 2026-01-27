Как получить пособие при рождении ребенка?

В Азербайджане процесс назначения единовременного пособия при рождении ребенка полностью переведен в электронный формат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, теперь для получения этой выплаты нет необходимости обращаться в какие-либо учреждения, писать заявление или предоставлять дополнительные документы.

Пособие назначается автоматически сразу после получения свидетельства о рождении ребенка. Назначение производится в зависимости от занятости родителей.

Так, если оба родителя не работают или оба работают, пособие перечисляется на банковский счет матери. Если же работает только один из родителей, единовременное пособие выплачивается на счет работающего родителя.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 600 манатов. После назначения выплаты информация о дате перечисления средств и порядке их получения направляется получателю посредством SMS на мобильный номер.