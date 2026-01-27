Китай начал серийное производство нового гуманоидного робота

Очередной продвинутый гуманоидный робот отправился в серийное производство в Китае.

Как передает Day.Az, китайский стартап Matrix Robotics презентовал новое поколение своего робота-гуманоида - MATRIX-3. Модель получила биомиметическую тактильную "кожу" выполненную из гибкой ткани со встроенной сетью тактильных датчиков и обучаемый ИИ.

В основе робота лежит новое когнитивное ядро, разработанное подразделением Matrix Robotics. Нейронная сеть позволяет MATRIX-3 понимать основные физические принципы и выполнять новые задачи без специальной подготовки. Алгоритм самостоятельно планирует траекторию захвата, регулирует усилие в реальном времени и обходит препятствия, координируя работу "рук" и "глаз".

Как и многие конкуренты робот Matrix ориентирован на работу не только в промышленных условиях, но и в повседневной коммерческой, медицинской и домашней среде.