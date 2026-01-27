Основные причины набора веса при скромном рационе

В настоящее время большинство людей жалуются на избыточный вес. Они говорят, что даже если в день съедают всего 1-2 ломтика хлеба, вместо того чтобы худеть, набирают вес.

Причины набора веса объясняются по-разному.

Врач Мердан Алиев в комментарии для Day.Az затронул несколько причин ожирения.

Он отметил, что основными причинами являются переедание и некачественное питание:

"Под некачественным питанием имеются в виду различные сладости, которые мы видим в магазинах, и большинство из них готовятся с использованием трансжиров. Дешевизна таких продуктов и их частое употребление напрямую приводят к ожирению. Сладости, приготовленные с трансжирами, оказывают прямое негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, усиливают ожирение и не приносят никакой пользы. Они вредны для всех органов - от кишечника и кишечной микробиоты до сердечно-сосудистой системы и печени".

Другой причиной врач назвал, помимо переедания, малоподвижный образ жизни.

"В результате развития транспорта и автомобилей люди становятся все менее подвижными. Длительное сидение является одним из основных факторов, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям. На самом деле человек не должен сидеть больше одного часа. После часа сидения рекомендуется походить 10-15 минут, а затем можно снова сесть. Но в реальности люди сидят часами - и на работе, и дома, перед телевизором, на диване, в кресле, а также в дороге, в машине, в пробках".