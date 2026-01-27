Жилье в Сумгайыте может подорожать

В Сумгайыте по пяти адресам будут проведены работы по сносу 13 аварийных зданий. В настоящее время имеется информация о наличии аварийных домов в 4-м, 15-м, 16-м, 17-м и 21-м микрорайонах, и в соответствии с проектом планируется осуществление сноса на этих территориях.

Как же предстоящие сносные работы повлияют на рынок недвижимости и арендные цены в Сумгайыте?

Как передает Day.Az, комментируя тему, эксперт по вопросам недвижимости Вугар Орудж сообщил Milli.Az, что снос в Сумгайыте приведет к оживлению арендного рынка и росту цен на недвижимость.

Он отметил, что в результате сноса жители этих домов временно переселяются в новые квартиры и обращаются на рынок аренды.

"Это означает рост спроса на арендное жилье. По мере увеличения спроса на рынке аренды растут и цены на недвижимость", - подчеркнул эксперт.

Орудж также добавил, что если на территориях, где проводится снос, реализуются работы по благоустройству, созданию парков, расширению магистральных дорог и другим видам реконструкции, гражданам выплачивается компенсация:

"Этот процесс может в краткосрочной перспективе привести к оживлению арендного рынка, а в долгосрочной - к росту цен на рынке недвижимости. В зависимости от расположения объекта в Сумгайыте, размер компенсации за один квадратный метр считается целесообразным на уровне примерно 2000-2500 манатов. Получившие компенсацию жители, в свою очередь, выходят на рынок недвижимости, еще больше увеличивая спрос".