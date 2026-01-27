Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) отклонили резолюцию о недоверии правительству во главе с премьером Себастьеном Лекорню.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования.

"Необходимое количество голосов не набрано, резолюция не принята", - объявил спикер палаты Яэль Брон-Пиве во время заседания, трансляция которого велась на сайте Нацсобрания. Поддержали вотум недоверия 267 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо абсолютное большинство - 289 из 577 голосов.

Резолюцию внесла левая партия "Неподчинившаяся Франция" после того, как Лекорню принял третью и заключительную часть закона о государственном бюджете страны под ответственность правительства без голосования в парламенте в соответствии с частью 3 статьи 49 конституции республики. По словам лидера парламентской фракции этой партии Матильды Пано, "резолюция была внесена в Нацсобрание в первую очередь для того, чтобы избавить французов от этого закона о бюджете, который является беспрецедентно жестоким".

Лекорню ранее обещал не прибегать к этому положению конституции, но спустя несколько раундов парламентских дебатов, которые завершились провалом, заявил, что будет вынужден идти на крайние меры. Глава кабмина подчеркнул, что обсуждение законопроекта о бюджете в парламенте было заблокировано партией "Неподчинившаяся Франция" и правым "Национальным объединением", что, по его мнению, не позволило принять бюджет в срок. Выступая в парламенте 27 января, Лекорню утверждал, что во время дебатов "не было предложено никакой серьезной альтернативы подготовленному правительством законопроекту". "За эти 350 часов парламентских дебатов не было предложено ни одной убедительной альтернативы, которая не предполагала бы либо больший долг, либо большие налоги, либо экономию, которая просто невозможна. В отдельные моменты это даже походило на карикатуру", - отметил премьер.

Правительственный закон о бюджете на 2026 год предусматривает сокращение расходов во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд.