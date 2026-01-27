Трамп неожиданно высказался о новой главе Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошими" свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая недавно выступила против "приказов Вашингтона".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит De Ultimo Minuto.

Комментируя заявления Родригес, американский лидер отметил, что "не знает, что происходит". "Ну, я точно не знаю, что там происходит, но я вообще об этом не слышал - нет, у нас очень хорошие отношения", - сказал он журналистам.