Завтрашний матч даст команде ценный опыт вне зависимости от результата

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов назвал матч против "Ливерпуля" важным испытанием, которое даст команде ценный опыт вне зависимости от результата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом он заявил на пресс-конференции перед встречей восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"У меня было много таких важных игр. Благо достойно выходили из них. Но завтра есть шанс добиться хорошего результата", - сказал наставник азербайджанского клуба.

При этом тренер призвал реально оценивать силы соперника:

"Если мы развиваемся, то ответственных игр становится больше. В любом случае, об этой игре много будут говорить, какой бы результат завтра ни был зафиксирован. Даже если завтра проиграем, то эта игра даст нам много опыта".

Отметим, что матч восьмого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА состоится 29 января в 00:00 по бакинскому времени.