"Карабах" в следующем сезоне ЛЧ может перешагнуть квалификационные раунды

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА может принять участие в общем этапе без прохождения квалификационных раундов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал Football Meets Data, для этого необходимо, чтобы клубы, опережающие "скакунов" в рейтинге, стали чемпионами своих национальных лиг.

В настоящее время в рейтинге перед "Карабахом" находятся девять команд, из которых только две занимают первые места в своих чемпионатах - австрийский "Зальцбург" и хорватский "Динамо" (Загреб).

Отметим, что для получения прямой путевки агдамский клуб также должен стать чемпионом Премьер-лиги Азербайджана. Сейчас "Карабах" находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего в первенстве "Сабаха" на четыре очка.