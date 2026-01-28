Число погибших из-за снежной бури в США выросло

Число погибших из-за снежной бури в США достигло 42.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC News.

Среди погибших жители Нью-Йорка, штатов Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Техас, Южная Каролина.

Непогода затронула около 200 млн жителей США, местами выпало почти 40 см снега. Из-за неблагоприятных условий в стране были отменены около 20 тыс. авиарейсов. По информации мониторингового ресурса PowerOutage, без света все еще остаются более 448 тыс. потребителей, большинство из них проживают в штатах Теннесси (147 373) и Миссисипи (128 462).

По оценке Национальной метеорологической службы США некоторые затронутые снежной бурей штаты могли столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".