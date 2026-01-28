Саудовская Аравия откажется от города будущего

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман изменил планы относительно футуристического города Неом, который власти страны планировали построить в качестве идеального поселения, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail.

По информации Financial Times, гигантский проект по строительству необычного мегаполиса в пустыне пересмотрят ради возведения на его месте дата-центра для работы с искусственным интеллектом.

Одним из самых узнаваемых элементов супергорода было сооружение Линия (The Line), которое представляет собой отдельное поселение, похожее на гигантскую стену. Его протяженность должна была составить 177 километров, высота - почти 500 метров при ширине всего в 200 метров. Такой город мог бы вместить до девяти миллионов человек, а любой желающий мог бы на метро добраться из одного конца поселения в другой всего за 20 минут.

К реализации проекта Саудовская Аравия приступила в 2022 году. Но сразу же программа столкнулась с задержками, проблемами и значительным перерасходом бюджета. Некоторые самые диковинные идеи проекта пришлось вовсе отменить. Например, перевернутое здание, которое словно свисает с моста. В прошлом году генеральный директор проекта уволился, что породило новые слухи об изменении концепции вплоть до полного ее пересмотра. Трудностей добавляли скандалы вокруг Неома. Правозащитные организации сообщали о гибели десятков людей при строительстве сооружений. Большую часть работ якобы выполняют мигранты, чьи условия труда схожи с рабскими.

По свежей информации источников, Неом все же будет значительно скромнее, чем планировалось изначально. Более того, он, скорее всего, не будет городом в классическом понимании. В сообщении говорится, что проект превратился в центр обработки данных, что вполне коррелирует с замыслом бин Салмана, желающим сделать Саудовскую Аравию крупным игроком в области искусственного интеллекта.

На базе Неома построят огромный дата-центр, который станет одним из самых больших в мире. Насколько существенно поменяется внешний вид сооружений, которые планировалось возвести, остается загадкой.