Трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США

Трейдеры вложили рекордные суммы в прогнозы падения доллара США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, ставки на краткосрочных опционах, генерирующих прибыль от ослабления валюты США, выросли до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал вести подобную статистику.

Отмечается, что доллар находится на последнем месте в рейтинге валют стран G10, что указывает на резкое изменение оценок перспектив традиционного американского рынка хранения активов. Причинами этого, в частности, являются опасения по поводу растущего дефицита бюджета страны, торговых конфликтов и ускорения диверсификации средств в золото и другие активы.

Ранее индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к основным мировым валютам, на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже отметки 96,2 пункта и обновил почти четырехлетний минимум.