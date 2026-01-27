Самолет NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе

Самолет NASA WB-57 из-за технической неисправности шасси приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне (штат Техас).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время приземления из-под самолета выскочили искры. Пилота вытащили из салона самолета, ему потребовалась госпитализация. Причины неисправности воздушного судна уточняются.

Представляем вашему вниманию данное видео: