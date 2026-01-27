Главный тренер "Ливерпуля" ожидает сложный матч с "Карабахом"

Как отдельные игроки "Карабаха", так и общий игровой стиль команды достаточно сильны. Команда играет в очень прямой и быстрый футбол, а футболисты чувствуют себя уверенно при контроле мяча".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный тренер клуба "Ливерпуль" Арне Слот на пресс-конференции.

Арне Слот отметил, что в текущем сезоне "Карабах" одерживал победы над крупными клубами и демонстрировал футбол высокого уровня. Главный тренер также напомнил о ничьей со счетом 2:2 в матче с "Челси".

"Игра будет сложной. В этом сезоне мы уже встречались со многими сильными соперниками и провели немало трудных матчей", - добавил он.

Отметим, что матч восьмого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА состоится 29 января в 00:00 по бакинскому времени.