Трамп предрек "Совету мира" успех

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиошоу Sid & Friends на WABC, что уверен в успешной работе "Совета мира" по ситуации в Газе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Совет мира" будет потрясающим", - сказал американский лидер.