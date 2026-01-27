https://news.day.az/world/1812329.html Трамп предрек "Совету мира" успех Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиошоу Sid & Friends на WABC, что уверен в успешной работе "Совета мира" по ситуации в Газе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Совет мира" будет потрясающим", - сказал американский лидер.
