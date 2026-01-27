Хорошая новость для ищущих работу в Азербайджане

Озвучено количество действующих вакансий в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, председатель Правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов рассказал об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и целям на 2026 год.

По его словам, в настоящее время по стране насчитывается более 60 тысяч активных вакансий.

Аббасов отметил, что в течение 2025 года был применен механизм частичного финансирования заработной платы государством в сотрудничестве с 448 работодателями.

"В то же время реализовывались программы занятости по квотам и вне квот. За год 1 817 человек были трудоустроены по квотам, а 10 805 граждан получили выплаты по страхованию от безработицы", - добавил он.