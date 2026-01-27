Ежегодно происходят случаи отравления угарным газом и смертельные исходы. Для защиты от этих крайне серьезных и непредвиденных ситуаций важно, чтобы каждый гражданин строго соблюдал правила техники безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Анализы показывают, что большинство случаев отравления угарным газом происходит ввиду пренебрежения простыми правилами техники безопасности при использовании газовых приборов в доме. Каждый несчастный случай - это трагедия для семьи и для предотвращения этого необходимо строго соблюдать следующие правила:

Стандартность приборов: Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать нестандартные газовые приборы.

Технический осмотр: При обнаружении каких-либо неисправностей не вмешиваться самостоятельно, обратиться в специализированное предприятие или к профессиональному мастеру.

Водонагреватели (комбинированные, аристон, "пятиминутка"): подача газа к этим устройствам должна осуществляться по сертифицированным трубам, а дымоход (вентиляция) должен быть установлен в соответствии со стандартными размерами.

Чистка дымохода: дымоход и дымоходные системы необходимо регулярно очищать от сажи и других посторонних предметов. Нарушение потока напрямую приводит к попаданию угарного газа в дом.

Местоположение: размещение водонагревателя в душевой (ванной комнате) недопустимо. Если устройство находится в ванной комнате, необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие (окно) и вентиляционные отверстия внизу двери.

Рекомендация по безопасности: В домах с индивидуальными водонагревателями принимать душ, находясь один дома, опасно. В случае отравления может потребоваться помощь постороннего человека для эвакуации.

Назначение: Категорически запрещено использовать кухонные газовые плиты для обогрева квартиры.

Вытяжные вентиляторы (аспираторы): Как только плита включена на кухне, необходимо включить вытяжной вентилятор. Это обеспечивает немедленное удаление частиц токсичных газов из помещения.

Установите детектор: Использование детектора угарного газа в квартирах обязательно. Это устройство подает громкий сигнал в случае утечки и обнаружения угарного газа и немедленно прекращает подачу газа.

Признаки отравления (предупреждение):

При появлении любого из следующих симптомов следует немедленно покинуть помещение и вызвать помощь:

- Сильная головная боль и головокружение;

- Общая слабость, тошнота и рвота;

- Учащенное сердцебиение и одышка;

- Боль в груди и потеря сознания.

"Помните: угарный газ невидим и опасен. Соблюдение правил безопасности может спасти вам жизнь.

Кроме того, на предоставленных фотографиях показаны примеры газовых приборов, которые являются нестандартными и технически серьезными источниками опасности, которые на практике являются наиболее распространенными причинами отравления угарным газом. Если у вас в квартире есть такие устройства, мы рекомендуем немедленно обратиться к специалисту для их осмотра", - подчеркивается в заявлении.