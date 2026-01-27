Ötən il Azərbaycandan Tunisə ixrac olunan neftin həcmi açıqlandı
2025-ci ildə Azərbaycandan Tunisə 227,9 milyon ABŞ dolları dəyərindən bitumlu süxurlardan əldə edilmiş 4432 min ton xam neft və neft məhsulları ixrac olunub.
Day.Az bu haqda Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
2024-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə bu göstərici dəyər ifadəsində 51,9 milyon ABŞ dolları və ya 18,5 faiz, həcm baxımından isə 14,1 min ton və ya 3,2 faiz azdır.
2024-cü ildə Azərbaycandan Tunisə 279,8 milyon dollar dəyərində 446,1 min ton neft və neft məhsulları ixrac olunmuşdu.
2025-ci ildə Azərbaycandan dünyanın 21 ölkəsinə bitumlu süxurlardan əldə edilən xam neft və neft məhsulları üzrə 23,4 milyon ton həcmində məhsul ixrac olunub. İxracın ümumi dəyəri 12,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Bildirilir ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində göstərici 2,4 milyard ABŞ dolları və ya 16,2% azalıb, lakin fiziki həcm baxımından 215 min ton və ya 0,9% artım qeydə alınıb.
Qeyd olunan məhsulların ixracı 2025-ci ildə ölkənin ümumi ixrac həcminin 48,28%-ni təşkil edib.
