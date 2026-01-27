Конвейер лжи под вывеской "Царьград" - российские фейкометы пора запретить

Автор: Акпер Гасанов

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) осудило очередную волну дезинформации, распространяемую российским пропагандистским ресурсом "Царьград ТВ". Подчеркивается, что манипулятивные публикации "Царьграда" активно тиражируются и другими ресурсами рунета и направлены на подрыв стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

В агентстве подчеркнули, что данные материалы не отражают реальные процессы, а их источник вызывает серьезные сомнения. Агентство также обратилось к общественности двух стран с призывом не доверять фейковым публикациям в подобных СМИ и опираться исключительно на информацию из официальных источников. И это правильный призыв, хотя, на мой взгляд, несколько запоздалый.

Потому что "Царьград ТВ" не сегодня и не вчера начал заниматься информационной провокацией. Это пропагандистский ресурс был основан в 2015 году бизнесменом Константином Малофеевым, известным своими ультраправыми, националистическими взглядами. Неудивительно, что уже 20 апреля 2022 года, на фоне начала войны между Россией и Украиной, этот ресурс был включен в санкционный список США как распространитель дезинформации. Вслед за этим санкции ввели Великобритания, Украина, Канада и, наконец, Европейский союз в декабре 2023 года.

Таким образом, перед нами классическое средство массовой дезинформации с предельно низкой информационной ответственностью, где журналистика подменена пропагандой и обслуживанием ненависти. Символично и то, что само название "Царьград" в определенных кругах в России используется как архаичное и шовинистическое обозначение крупнейшего города братской Турции - Стамбула.

Этот ресурс давно стал отдушиной для тех, кто живет в парадигме ксенофобии, зависти и неприятия изменившегося мира. Распространяя ложь, территориальные претензии и националистические мифы, такие медиа лишь выставляют в карикатурном виде самих себя - и ту страну, от имени которой пытаются говорить. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на нем регулярно публикуются, с позволения сказать, продукты российской пропаганды, направленные против Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и прочих государств, более трех десятков лет вырвавшихся на свободу из "тюрьмы народов".

Именно на этом ресурсе свои ксенофобские, расистские заявления делают идеологи российского империализма разного пошиба. Тон среди них задает Александр Дугин. Недавно он открыто выступил против суверенитета целого ряда постсоветских государств, включая Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. По его словам, Москва не должна "мириться" с существованием независимых государств на этом пространстве.

Подобная риторика не просто провокационна. Она противоречит нормам международного права и фактически оправдывает право сильного на уничтожение государственности более слабых стран. И в этом смысле Дугин не является маргиналом - он лишь вслух произносит то, что значительная часть российской политической и экспертной среды предпочитает формулировать завуалированно.

Особое раздражение у Дугина, как и у многих российских идеологов, вызывает Азербайджан. И это неслучайно. Азербайджан на протяжении всех лет независимости последовательно проводит самостоятельную, прагматичную и национально ориентированную внешнюю политику. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, лишив Россию возможности спекулировать на неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта.

Поэтому и не удивительно, что тот же Дугин, на том же ресурсе под провокационным названием "Царьград" назвал позором России "историю с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне". Напомним. что 8 августа 2025 года стороны парафировали мирный договор при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Данный документ включает ключевые положения взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности, установление дипломатических отношений, формирование устойчивой архитектуры мира на Южном Кавказе. То есть, фактически Дугин назвал "позором" установление мира, основанного на принципах международного права. И все это Дугин не на заборе написал, а на том самом пропагандистском ресурсе, который тиражирует ложь и пропаганду про Азербайджан.

Собственно, "Царьград ТВ" на том не остановился и продемонстрировал новый, показательный пример открытой азербайджанофобии. На этот раз - через откровенный фейк о якобы созданном в Баку "Центре поддержки Украины", который, как утверждается, был открыт по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Эта информация не имеет ничего общего с реальностью, однако цель публикации становится очевидной уже при прочтении самой заметки.

Фейк понадобился авторам не для информирования, а для разжигания ненависти. И он примитивен до ужаса. Азербайджан никогда и ничего не делал скрытно. Поддержку территориальной целостности любого государства, включая Украину, официальный Баку выражает открыто и последовательно. Это принципиальная позиция, продиктованная собственной историей: почти тридцать лет около 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. В этих условиях ожидать от Азербайджана иного отношения к вопросам суверенитета и международного права - по меньшей мере наивно, а по сути - глупо.

Что касается гуманитарной помощи Украине, то и здесь все предельно прозрачно. Азербайджан действительно оказывает гуманитарную помощь - официально, открыто, без каких-либо "тайных центров". Вот и сегодня очередной гуманитарный груз с электротехническим оборудованием для Украины был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка. Поставка гуманитарной помощи осуществлена Министерством энергетики Азербайджана на основании соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что 20 января Азербайджан уже направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с обеспечением электроснабжения. Также отметим, что именно Азербайджан является лидером среди стран бывшего СССР, за исключением входящих в ЕС и НАТО стран Балтии, по объему гуманитарной помощи Украине. И это правильно.

Ведь Украина уже почти четыре года живет под ежедневными ракетными и дроновыми ударами со стороны России. Целенаправленно уничтожается энергетическая инфраструктура. Все это является грубым нарушением международного гуманитарного права, базовых норм морали и ответственности государства. Азербайджан, сам столкнувшийся с ракетными ударами по своим мирным городам в ходе 44-дневной войны, как никто другой понимает Украину. И поэтому оказывал, оказывает и будет оказывать гуманитарную помощь Украине.

Собственно, именно поэтому же подавляющее большинство стран мира поддерживает Украину, а не Россию. Вопрос лишь в том, кто и как демонстрирует эту поддержку. Азербайджан это делает открыто и смело. Что вызывает истерику в России. И тогда истеричные покровители разного рода пропагандистских ресурсов, вроде того же "Царьград ТВ", устраивают либо моськин лай против нашей страны, либо начинают штамповать примитивные фейки. В ответ, на мой взгляд, Азербайджану давно уже пора полностью запретить вещание всех российских телеканалов на территории нашей страны. Выкинули же из Баку "Россотрудничество"? Выкинули. Вот ровно тоже самое пора сделать и с российскими средствами массовой пропаганды, коими являются все их телеканалы.