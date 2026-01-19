Где найти таких врачей, которые смогли вы вылечить Дугина?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация, посвященная Александру Дугину и его пути до статуса "одного из ключевых идеологов" России.

Day.Az представляет публикацию:

Чтобы понять, что из себя представляет этот "главный российский философ" - Александр Дугин - достаточно бегло взглянуть на его биографию.

Отчислен со второго курса института. В 18 лет вступил в кружок "Черный орден SS", где берет себе титул "рейсхфюрер". Позже вошел в "Южинский кружок" - сборище, ставшее одним из главных очагов зарождения нового фашизма в РФ.

Еще через пару лет этот бородатый "имперец" вступил в еще одну ультраправую организацию, да так вступил, что его оттуда выгнали за то, что, цитата - "контактировал с сатанистами".

Ну, то есть еще в юности Дугин был явно нездоров.

Прошла пара десятилетий - и вот это вот теперь главный идеолог современной России.

Есть вообще врачи, которые способны работать с таким пациентом? Ну, кроме ветеринаров.

Автор карикакатуры - HSF