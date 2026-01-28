Гороскоп на 28 января

Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу "люблю". Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Овен просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Овну все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Овна сегодня: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Телец

Сегодня Телец может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Телец способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение сегодняшние планы, Телец имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Близнецы

Сегодня перед Близнецами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Близнецов может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст их жизни новое направление. Так что решения Близнецов сегодня должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Рак

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Рака из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Рак вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него сегодня - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Рак сегодня выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Лев

Сегодня Льву как никогда захочется ощутить ветер перемен: ему как воздух нужны будут интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Возможно, ему захочется увидеться с человеком, с которым он не виделся много лет, или задуматься о путешествии в далекие страны... Но все это станет возможным только в том случае, если Лев преодолеет свою меланхолию и пассивность, и готов будет в одиночку пойти навстречу новому, не надеясь на чье-то содействие. Увы, раскачать окружающих сегодня будет сложно.

Дева

Сегодня в гороскопе Девы будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни ей будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Дева сегодня отлично справится с любым порученным ей фронтом работ; единственное, чем ей сегодня заниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Деву к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Весы

Сегодня Весам следует быть предельно осторожными в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Весам свое недовольство, покритиковать их или просто к чему-то придраться. Если сегодня Весы не хотят обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Скорпион

Сегодня Скорпион в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Скорпиона есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Скорпион сегодня не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Стрелец способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Стрельца бурю противоречивых эмоций! Так что совет Стрельцу на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Козерога совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Козерогу полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Водолею стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Рыбы

Сегодня - день, когда Рыбы способны свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Рыбы сумеют сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Рыб третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать их совета. Рыбам стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.