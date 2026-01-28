Все старые iPhone обновили

Корпорация Apple выпустила обновления практически для всех своих смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание MacRumors.

В конце января американская компания представила iOS 26.2.1 и iPadOS 26.2.1 - апдейты для актуальных смартфонов и планшетов. Журналисты медиа описали их как незначительные. Например, там появилась поддержка выпущенного недавно трекера AirTag 2. Но вместе с этим IT-гигант распространил обновления и для старых аппаратов.

Фирма выпустила новые версии программного обеспечения (ПО) iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 и iOS 12.5.8. Так, iOS 12 вышла в 2018 году. Судя по описанию, в обновление включили патчи безопасности, которые исправляют различные ошибки iOS.

Журналисты MacRumors заметили, что апдейты могут быть полезны тем, чьи смартфоны нельзя обновить до iOS 26. Чтобы проверить, доступно ли новое ПО, нужно открыть настройки iPhone и открыть раздел "Обновление ПО".

Ранее Apple внезапно выпустила обновление для старого смартфона iPhone 5s. Также фирма обновила iPhone 6 - оба устройства вышли больше 10 лет назад.