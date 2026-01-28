Ученые впервые приблизились к разгадке природы темной энергии

Темная энергия остается одной из главных загадок современной космологии. Несмотря на десятилетия наблюдений и работы крупнейших телескопов, ученые до сих пор не знают, что именно заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Новые подсказки дала международная программа Dark Energy Survey (DES), финальные результаты которой опубликованы на этой неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Northeastern Global News (NGN).

DES - это шестилетний проект, объединивший более 400 ученых со всего мира. В его рамках была проведена одна из самых глубоких и масштабных съемок неба: за 758 ночей исследователи собрали данные о 669 млн галактик, охватив примерно одну восьмую небесной сферы. Наблюдения велись с помощью камеры DECam, установленной на телескопе в Чили, созданной в Fermi National Accelerator Laboratory.

"Мы пока не получили окончательных ответов. Но у нас появились важные намеки и более четкое понимание, какие вопросы стоит задавать дальше", - рассказал Джонатан Блейзек, один из руководителей группы по моделированию и анализу данных DES.

Темная энергия была открыта в 1998 году, когда астрономы обнаружили, что примерно через 9 млрд лет после Большого взрыва расширение Вселенной начало ускоряться. Сегодня считается, что она составляет около 70% всей энергии и материи космоса, однако напрямую наблюдать ее невозможно.

Итоговые данные DES не опровергают существующие теории, но уточняют их. Наблюдения оказались согласованы как со стандартной моделью, в которой плотность темной энергии постоянна, так и с альтернативной гипотезой, допускающей ее эволюцию со временем. Главное достижение - существенное снижение неопределенностей и "отсев" части возможных сценариев.

Одним из ключевых результатов проекта стала подробная карта распределения материи во Вселенной. Для ее построения ученые использовали усовершенствованные методы анализа гравитационного линзирования - эффекта, при котором массивные галактики искривляют свет далеких объектов. Это позволяет восстановить распределение всей массы, включая невидимую.

Опыт DES уже используется в новых миссиях. Его "наследниками" станут обсерватория Веры С. Рубин, а также космические проекты Euclid и Nancy Grace Roman Space Telescope.

По словам Блейзака, завершение Dark Energy Survey - это "передача эстафеты" следующему поколению астрономов и начало нового этапа в изучении темной энергии и устройства Вселенной.