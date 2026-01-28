Сколько ДТП произошло в Азербайджане за прошлый год?

За прошлый год в зоне охвата установленных на столичных дорогах камер видеонаблюдения было зафиксировано 2 546 дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

"Анализ этих аварий показал, что основными причинами являются превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, нарушение требований дорожных знаков и невнимательность водителей. ДТП чаще всего происходили на центральных улицах и проспектах с интенсивным движением автомобилей - на проспектах Зии Буньядова, Гейдара Алиева, Бабека, 8 Ноября, Тбилисском проспекте, на шоссе Баку-Сумгайыт, аэропортовском шоссе, на дороге Сабунчи-Забрат и других", - подчёркивается в сообщении.