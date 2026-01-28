Названы самые небезопасные пароли 2025 года

Немецкий Институт цифровой инженерии имени Хассо Платтнера (Hasso Plattner Institute - HPI) проанализировал миллионы скомпрометированных аккаунтов и профилей, размещенных в даркнете, и определил наиболее часто используемые и одновременно самые небезопасные пароли 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на исследование института, комбинация 123456 вновь заняла первое место в мировом рейтинге самых популярных паролей. Эксперты отмечают, что, несмотря на рост осведомленности пользователей и активную борьбу с интернет-мошенничеством, многие по-прежнему используют простые числовые комбинации или бытовые слова.

По мнению специалистов, это связано с нежеланием запоминать сложные пароли, страхом их забыть либо халатным отношением к защите персональных данных, основанным на убеждении, что взлом "их не коснется".

В пятерку самых распространенных паролей в 2025 году также вошли 123456789, 565656 и 12345678. В десятке лидеров зафиксированы и пароли, содержащие простые слова, в том числе hallo123, kaffeetasse, passwort и lol123.

По данным исследования, список наиболее популярных паролей различается в зависимости от страны проживания пользователей. Так, в Великобритании широко используются пароли qwerty и liverpool, в Италии - имена Guiseppe и Francesco, а также выражения ciaociao и amoremio.

В HPI подчеркивают, что сохраняется тенденция создания паролей на основе сочетаний понятных слов и дат рождения. Несмотря на внешнюю сложность, такие комбинации часто используются повторно на разных сервисах, что существенно повышает риск компрометации данных.

Эксперты института рекомендуют использовать пароли длиной не менее 15 символов, включающие строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы. Для безопасного хранения таких комбинаций рекомендуется применять менеджеры паролей, а при наличии возможности - обязательно использовать двухфакторную аутентификацию.