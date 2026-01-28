В Баку будут спроектированы новые трамвайные линии и депо

В этом году в Баку планируется подготовка рабочего проекта по созданию трамвайной сети.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов в ходе круглого стола, посвященного реализации Государственной программы "По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" за 2025 год.

"План по созданию трамвайной сети в Баку предусматривает, что в первую очередь после концептуального плана будет реализован этап проектирования", - отметил Гумматов.

По его словам, речь идет о разработке профессиональной проектной компанией проекта всей сети, включающей пять линий и три депо:

"После этапа проектирования мы также подходим к этому вопросу комплексно. В мире существует несколько ведущих компаний, которые занимаются строительством подобной инфраструктуры. Это могут быть компании из Китая, Европы и других стран. Однако цель заключается в том, чтобы после подготовки детального проекта через прозрачный тендер выбрать наиболее подходящее для нас предложение. Не исключено также, что организация, которая будет реализовывать проект, может предложить собственное финансовое обеспечение, экспертизу и другие ресурсы. Ничего из этого не исключается. В настоящее время в качестве следующего этапа мы переходим к подготовке рабочего проекта и планируем завершить эту работу в течение текущего года".

