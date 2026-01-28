В Баку и пригородах построят свыше 20 новых ж/д станций

В Азербайджане в 2026-2027 годах планируется восстановление железнодорожной линии Ени Сураханы-Говсан, в 2026-2028 годах - линии Бакиханов-Бина-Гала, а в 2028-2030 годах - линии Забрат-Маштага-Баглар, а также восстановление существующих станций и строительство новых станций вдоль этих линий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено в ходе круглого стола, посвященного исполнению "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" за 2025 год.

Отмечается, что в 2025 году был проведен анализ путевой инфраструктуры по указанным железнодорожным линиям и начаты проектные работы.

Часть проектных работ уже завершена. Кроме того, вдоль восстанавливаемых линий была проведена оптимизация станций и остановочных пунктов, определены места их размещения. На линии Забрат-Маштага-Баглар планируется строительство или восстановление 7 станций, включая станции Маштага и Баглар; на линии Бакиханов-Бина-Гала - 7 станций, включая станции Бина и Гала; на линии Ени Сураханы-Говсан - в общей сложности 4 станции. Три из этих станций будут расположены на территории Говсана.

Также отмечается, что планируется организация остановок на станциях Баш Кешля и Нариманов, а также создание остановочных пунктов Кюрдяханы, Фатмаи, Сарай и Бинагади. Строительство остановочного пункта Дарнагюль продолжается.