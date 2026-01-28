SOFAZ за пять лет: результаты и эффективность долгосрочной стратегии
На фоне волатильности, с которой в последние годы сталкиваются глобальные финансовые рынки, резких колебаний цен на энергоносители и растущих геополитических рисков Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) укрепил свои позиции как устойчиво управляемый, рискоустойчивый и стратегически мыслящий суверенный фонд благосостояния. В особенности период 2020-2025 годов может быть оценен как качественно новый этап в траектории развития Фонда.
В течение этого периода SOFAZ не ограничился лишь наращиванием объема активов, но и трансформировал структуру инвестиционного портфеля, сделав его более сбалансированным, устойчивым к инфляции и глобальным шокам. Деятельность Фонда сыграла роль надежного буфера как для внутренней фискальной устойчивости, так и для международных финансовых институтов. Это подтверждается и цифрами.
Так, если в 2020 году объем активов SOFAZ составлял 43,6 миллиарда долларов США, то к концу 2025 года этот показатель достиг 73,5 миллиарда долларов США. Это означает рост примерно на 30 миллиардов долларов США или на 68,8% всего за пять лет, что считается весьма высокой динамикой для суверенных фондов благосостояния.
|
Год
|
Активы SOFAZ (млн долларов США)
|
2020
|
43 564,3
|
2021
|
45 025,1
|
2022
|
49 033,6
|
2023
|
56 069,7
|
2024
|
60 031,4
|
2025
|
73 541,5
Как видно из таблицы, особенно примечательным является тот факт, что только в течение 2025 года активы Фонда выросли на 22,5% по сравнению с 2024 годом. Этот показатель существенно превышает среднегодовые темпы роста многих суверенных фондов, действующих в глобальном масштабе, и наглядно демонстрирует способность SOFAZ гибко адаптироваться к рыночным условиям.
В 2025 году SOFAZ также выступал одним из ключевых опорных элементов государственной финансовой системы. В течение года совокупные доходы Фонда составили 37,6 миллиарда манатов, бюджетные расходы - 14,6 миллиарда манатов, а трансферты в государственный бюджет - 14,48 миллиарда манатов.
|
Год
|
Бюджетные доходы SOFAZ (млн манатов)
|
Бюджетные расходы SOFAZ (млн манатов)
|
Трансферты в государственный бюджет (млн манатов)
|
2020
|
9 360,8
|
12 425,3
|
12 200,0
|
2021
|
15 985,6
|
11 382,7
|
11 350,0
|
2022
|
9 586,0
|
4 699,0
|
7 923,0
|
2023
|
21 661,9
|
11 832,6
|
11 737,6
|
2024
|
18 039,0
|
12 896,4
|
12 781,0
|
2025
|
17 160,4
|
14 627,2
|
14 481,0
Эти показатели свидетельствуют о том, что Фонд в полном объеме, своевременно и без создания рисков выполняет свои обязательства перед бюджетом. За последние пять лет объем трансфертов в государственный бюджет увеличился на 18,7% и в 2025 году достиг рекордного уровня. Это, в свою очередь, подтверждает, что SOFAZ играет стратегическую роль не только в накоплении богатства, но и в обеспечении макроэкономической стабильности.
Пятилетний период, в течение которого SOFAZ получил инвестиционный доход в объеме 10,6 миллиарда долларов США, а среднегодовая доходность сформировалась на уровне около 4%, подтверждает, что Фонд опирается не на краткосрочные рыночные колебания, а на долгосрочную и сбалансированную стратегию. Такой подход охватывал как неблагоприятные рыночные годы, так и фазы восстановления рынков, сохраняя устойчивость портфеля.
В 2025 году годовая доходность инвестиционного портфеля SOFAZ составила 6,2%. В результате этого Фонд получил инвестиционный доход в размере 6,9 миллиарда манатов, примерно 4 миллиардов долларов США. Еще более важным моментом являются изменения, произошедшие за последние пять лет в структуре инвестиционного портфеля. Фонд отошел от классического консервативного подхода и перешел к более сбалансированной модели. Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля Фонда за последние пять лет:
|
Вид активов
|
2020
|
2025
|
Облигации и инструменты денежного рынка
|
63,8%
|
29,8%
|
Акции
|
15,9%
|
25,6%
|
Недвижимость и инфраструктура
|
6,1%
|
6,4%
|
Золото
|
14,2%
|
38,2%
Как видно из таблицы, если в 2020 году в распределении инвестиционного портфеля SOFAZ доля облигаций и инструментов денежного рынка составляла 63,8%, акций - 15,9%, недвижимости - 6,1%, а золота - 14,2%, то в 2025 году эти показатели составили соответственно 29,8%, 25,6%, 6,4% и 38,2%. Согласно данным, за последние пять лет в распределении инвестиционного портфеля Фонда по активам наблюдался заметный рост инвестиций в золото и недвижимость.
Особо отметим, что инвестиции Фонда в недвижимость принесли более 1 миллиарда долларов США дохода. Инвестиции в недвижимость выступают для Фонда активом, играющим роль диверсификации в общем портфеле, обеспечивая как стабильные арендные доходы, так и рост стоимости объектов. По данному виду активов, в который было инвестировано около 3 миллиардов долларов США, получен доход порядка 1 миллиарда долларов США, а общая доходность составила около 80%. Эти инвестиции в основном охватывают офисные, торговые, жилые, промышленные и гостиничные сегменты и включают около 1400 объектов, расположенных преимущественно в развитых странах, что служит углублению диверсификации портфеля недвижимости.
Кроме того, заметные изменения наблюдаются и в инвестициях Фонда в золото. Одним из самых примечательных шагов, предпринятых SOFAZ в последние годы, стало наращивание золотых резервов. В 2025 году объем золотых запасов Фонда был доведен до 200 тонн, что по сравнению с 2020 годом означает рост на 96,5%. Увеличение доли золота в портфеле до 38,2% имеет для Фонда стратегическое значение с точки зрения защиты от геополитических рисков, нейтрализации инфляционного давления и сохранения долгосрочной стоимости. В период, когда мировые центральные банки наращивают закупки золота, а цены приближаются к историческим максимумам, данная стратегия создала для SOFAZ дополнительную ценность.
|
Год
|
Золотые резервы SOFAZ (тонны)
|
2020
|
101,8
|
2021
|
101,8
|
2022
|
101,8
|
2023
|
101,8
|
2024
|
146,6
|
2025
|
200
Цифры также подтверждают, что эти структурные изменения наглядно демонстрируют переход SOFAZ к портфельной стратегии, ориентированной на снижение инфляционных рисков, повышение доходности и обеспечение долгосрочной стабильности.
В последние годы Фонд активизирует стратегические меры в сфере инвестиций в устойчивую энергетику и инфраструктуру. Уже одни только достижения 2025 года наглядно показывают приоритетность данного направления. В 2025 году в своей инвестиционной политике SOFAZ уделил особое внимание проектам в области устойчивой энергетики и стратегической инфраструктуры. В течение года к ключевым проектам, вошедшим в портфель Фонда, можно отнести следующие:
ADNOC Gas Pipeline Assets (ОАЭ) - 50 млн долларов США; Enfinity Global (Италия, солнечная энергетика мощностью 402 МВт) - доля 49%; Italo (Италия, высокоскоростная железная дорога) - инфраструктурная инвестиция.
Кроме того, в январе текущего года SOFAZ в Давосе официально оформил намерение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами - BlackRock, а также с ее дочерней структурой Global Infrastructure Partners (GIP). Сотрудничество предусматривает доступ к глобальным инфраструктурным фондам, а также инвестиционные возможности в инфраструктурные проекты в Азербайджане и связанные с Азербайджаном инициативы.
В целом данные проекты, наряду с формированием для SOFAZ долгосрочных, стабильных и прогнозируемых потоков доходов, усиливают позицию Фонда в контексте энергетического перехода и повестки "зеленой" экономики.
Финансовая мощь и качество управления SOFAZ также высоко оцениваются ведущими международными рейтинговыми агентствами. Moody's обосновывает суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "Baa3" значительным объемом накопленных активов SOFAZ. S&P Global Ratings представляет Фонд как ключевую опору фискальных и внешних буферов страны. Fitch Ratings, в свою очередь, прогнозирует устойчивый рост активов SOFAZ и в 2025-2027 годах.
Эти оценки подтверждают не только финансовые показатели Фонда, но и его институциональную надежность, а также стратегическую модель управления.
Таким образом, 2020-2025 годы характеризуются для Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики как период стратегической зрелости и трансформации. За этот срок Фонд довел объем активов до рекордного уровня, эффективно диверсифицировал инвестиционный портфель, сохранил позицию одного из ключевых опорных столпов государственного бюджета и еще более укрепил доверие в международных финансовых кругах.
Сегодня SOFAZ выступает не только как национальный фонд благосостояния, но и как признанный на глобальном уровне современный и устойчивый суверенный инвестор, продолжая обеспечивать долгосрочную экономическую безопасность будущих поколений Азербайджана.
