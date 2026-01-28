https://news.day.az/society/1812379.html В Баку BMW сбил пешехода В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель пешехода. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки "BMW" под управлением Гусейна Мубариз оглу Агаева, двигаясь по улице 28 Мая в поселке Балаханы Сабунчинского района города Баку, совершил наезд на пешехода - Алескера Агаалескер оглу Багирова, который переходил дорогу.
В Баку BMW сбил пешехода
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель пешехода.
Как сообщает Day.Az, автомобиль марки "BMW" под управлением Гусейна Мубариз оглу Агаева, двигаясь по улице 28 Мая в поселке Балаханы Сабунчинского района города Баку, совершил наезд на пешехода - Алескера Агаалескер оглу Багирова, который переходил дорогу.
В результате полученных травм пешеход скончался.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса, ведется расследование.
Инцидент произошел 27 января 2026 года.
