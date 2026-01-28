Грузия останется главным логистическим партнером Азербайджана - и вот почему

В последние дни в грузинских и армянских СМИ стали появляться публикации панического содержания, предрекающие грузинской экономике крах после ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора, или TRIPP. По мнению некоторых экспертов, "Маршрут Трампа" поставит Грузию в тяжелый геополитический тупик. Маршрут через Армению, считают они, лишит Грузию всех достижений и возможностей, вплоть до "ликвидации ее как независимого государства".

Парируя негативные прогнозы, глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что транзитной функции Грузии ничего не угрожает.

"Мы приветствуем восстановление отношений между нашими соседями, включая развитие торгово-экономических связей. Что касается нашей транзитной функции, мы делаем очень крупные инвестиции в ее развитие, это касается дорожной инфраструктуры, портов, аэропортов, различных видов инфраструктурных объектов. Это основано на позитивных ожиданиях относительно постоянного роста транзита. Хотелось бы привести простой показатель, подтверждающий, что альтернативный коридор не представляет угрозы для Грузии - объем грузов в среднем коридоре за последние пять лет увеличился в семь раз", - цитируют Кобахидзе грузинские СМИ.

Глава правительства очень правильно заметил, что в таких условиях единственная задача грузинской стороны - максимально эффективно использовать свою инфраструктуру, чтобы догнать этот растущий грузооборот. А альтернативный коридор будет лишь дополнением к грузинской транзитной функции. "Поэтому все это - пустые спекуляции. Мы продолжим максимально инвестировать в наше развитие так называемой функции транспортной связности", - сказал он.

Отметим, что Тбилиси в 2026 году планирует завершить строительные работы в рамках Среднего коридора. По информации грузинских СМИ, планируется запуск трех участков у границ с Азербайджаном, Арменией и Турцией. В пользу грузинской стороны говорят также рекордные объемы грузов, переваленных в 2025 году через порт Поти.

Напряженность этой темы нагнетается, хотя за ней ничего на самом деле не стоит. Физически Грузия имеет очень хорошие показатели для того, чтобы оставаться на своем важном месте в схеме евразийской логистики. Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

На данный момент, отметил он, самый большой грузооборот у нас с Грузией, а перевозки по Среднему коридору за последние пять лет выросли в семь раз. В 2025 году грузинская сторона завершили модернизацию железной дороги по линии Восток-Запад и вышла на 48 миллионов тонн грузов. Высокие показатели и у порта Поти по контейнерным перевозкам - в прошлом году перевезено 648 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент).

"В годы карабахского конфликта Грузия была единственным путем транзита по оси Восток-Запад. Но сегодня конфликт завершен, и всем нашим соседям нужно приспособиться к новым реалиям. Открываются границы, снимаются ограничения, и у TRIPP есть определенные преимущества, в частности, меньшая протяженность маршрута. Тем не менее, я на данный момент не вижу никаких рисков для Грузии остаться вне этой темы, даже после открытия дороги через Армению. Грузы будут перераспределяться и заново формироваться, исходя из новых реалий. Но это не означает, что весь поток будет перенаправлен через Армению", - сказал эксперт.

По его словам, есть, конечно, и проблемы. Есть моменты, которые следует доработать. Это обновление подвижного состава и постройка станций с длинными платформами. Для длинных блок-поездов короткие платформы создают проблемы. Составы приходится дробить, а это дополнительные операционные расходы, что влияет на эффективность перевозок.

Еще одна проблема - это приграничная станция Гардабани, противоположная нашей Беюк Кясик. Пропускная способность Гардабани меньше, чем Беюк Кясик. Эта проблема, считает наш собеседник, должна быть как можно быстрее устранена. Дорога должна быть как можно скорее выведена за пределы населенного пункта. Далее, несмотря на то, что у нас уже есть железнодорожное сообщение с Грузией, важно продлить и соединить с грузинской железной дорогой линию Евлах-Балакен.

"Считаю, что все наши регионы должны быть вовлечены в международные транспортные перевозки. Наши дороги не должны быть тупиковыми. Через нас проходят Север-Юг, Запад-Восток, Юг-Запад, но все еще остаются тупиковые маршруты. Как та же ветка Евлах-Балакен. Для, того, чтобы состыковать линии, требуется достроить 40 километров полотна. Или же железная дорога Евлах-Агдам, которая будет дотянута до Ханкенди. Считаю, что ее можно сделать более функциональной, если агдамскую линию соединить с Имишли-Агджабеди, а балакенскую линию с Дедоплисцкаро в Грузии. Это в будущем значительно снизит риски и даст возможность вовлечь все регионы Азербайджана в международные грузоперевозки", - сказал эксперт.

Наш собеседник отметил, что на границе с Грузией планируется открыть погранпереход "Ипек Йолу". Это хорошо, но следует задуматься еще и о дополнительных ПП и автодорогах, чтобы минимизировать риски и открыть возможности для дополнительных грузов. Грузинская сторона объявила, что планирует завершить модернизацию на Среднем коридоре в текущем году. Некоторые работы в районе Ахалкалаки продолжаются. Ввод этого участка тоже будет влиять на увеличение грузового потока. В принципе, у Грузии хорошие позиции в региональном транзите, но их можно еще больше улучшить.

"У Грузии очень большой потенциал. Она имеет глубоководный порт Поти, планируется строительство порта Анаклия. В настоящее время у Грузии в Черноморском бассейне, можно сказать, нет конкурентов. Турецкие порты Трабзон и Ризе гораздо меньше Поти, и к ним не подведены железные дороги.

Кроме того, Грузия уже много десятилетий в тандеме с Азербайджаном выполняет функцию соединения Востока и Запада. Даже после открытия TRIPP у Армении не появится тех возможностей, которые имеются у Грузии. То есть, Армения не сможет заменить Грузию на Среднем коридоре. Будет осуществлено перераспределение грузов, и большая их часть еще очень долгое время будет идти через территорию Грузии. Потому что альтернативные маршруты, даже после перестройки, будут уступать пропускной способности и инфраструктуре грузинского направления", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева