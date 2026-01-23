Грузия приветствует развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Арменией

Грузия приветствует восстановление отношений и развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

По его словам, мнения о том, что Грузия может утратить свою транзитную функцию, являются спекуляцией.

"Для усиления транзитной роли Грузии вкладываются значительные инвестиции. Альтернативный коридор не представляет угрозы для Грузии. В подтверждение этого приведу один показатель: за последние 5 лет объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос в 7 раз. Наша единственная задача заключается в максимальном использовании инфраструктуры для приема растущих объемов грузов. В условиях такого роста альтернативный коридор лишь дополнит нашу транзитную функцию. В будущем мы направим как можно больше средств на развитие нашей транзитной роли", - добавил Кобахидзе.