ПАСЕ хочет диалога с Азербайджаном - но по старому сценарию

Автор: Лейла Таривердиева

В Парламентской Ассамблее Совета Европы стало традицией начинать январскую сессию недоброжелательным упоминанием имени Азербайджана. Нашей страны уже два года как нет в рядах этой структуры, а в ПАСЕ о нас никак не могут забыть.

В понедельник в Страсбурге была принята резолюция под названием "Прогресс в процедуре мониторинга Ассамблеи". Резолюция посвящена правам человека в целом, а не одному Азербайджану, но раздел, касающийся нашей страны, как всегда, обширен. ПАСЕ требует от Баку кого-то освободить, что-то обеспечить, выполнять решения Европейского суда и так далее. Примечательно, что составители текста даже не заметили, что заключенных-армян уже не 23, а 19, так как четверо недавно были переданы Армении. Этот важный факт был как-то пропущен евродемагогами мимо ушей. Передача четырех заключенных Еревану была резонансным событием, поэтому говорить о неосведомленности составителей документа несерьезно. Даже если он был составлен давно, следовало внести в него изменения.

Но даже не это главное. Главное, ради чего был устроен этот "правовой" шум, - требование отменить решение МИД Азербайджана об объявлении персонами нон грата депутатов ПАСЕ, голосовавших за лишение азербайджанской делегации мандата. Причем, отменить немедленно, а затем перейти "к конструктивному диалогу со всеми органами Совета Европы, включая саму Ассамблею".

Все это напомнило о круглой дате, которая прошла в Азербайджане незамеченной. 25 лет назад, 25 января 2001 года Азербайджан стал членом Совета Европы. А 24 января 2024 года депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы проголосовали за лишение азербайджанской делегации мандата. По-видимому, этот демарш был приурочен к очередной годовщине присоединения нашей страны к СЕ. Его организаторы считали, что это будет символично и заденет Баку за живое. Но в Баку не особо огорчились, а вот участники сговора против Азербайджана лишились права на въезд в страну.

Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, когда наша делегация вернется в эту организацию, заявил в сентябре 2024 года на Международном форуме Черноббио Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Наше решение было ответом. Если они изменят свое решение и восстановят наше право, то это так называемое эмбарго будет снято. <...> Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят", - сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ПАСЕ своим решением перешла красную черту, это были санкции, наложенные на страну за восстановление ею своего суверенитета.

На форуме в Университете АДА в апреле 2025 года Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос профессора из Испании, касавшийся провала международных организаций, в том числе Совета Европы (СЕ), в урегулировании карабахского конфликта, заявил, что да, вступая в СЕ, Азербайджан был полон надежд заручиться поддержкой европейских структур, но этого не произошло. Ожидания не оправдались. Зато после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, ПАСЕ лишила его делегацию права голоса. С тех пор Азербайджан не участвует в работе Ассамблеи. Не участвовал он и в выборе судей ЕСПЧ, так что, предупредил Президент Ильхам Алиев, все решения этого суда для нас недействительны.

Глава государства ясно дал понять, что Азербайджан проживет и без членства в ПАСЕ. Он, в принципе, может прожить и без членства в Совете Европе в целом. В мире много чего изменилось, а "бюрократы в Брюсселе и Страсбурге живут на своей собственной планете. Им кажется, что все вокруг стремятся к ним приблизиться".

Интересно, что на эти заявления азербайджанского лидера последовала бурная реакция тогдашнего президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса. Он воспринял сказанное как "шантаж" и взвился, заявив, что Совет Европы, мол, не боится таких высказываний, потому что "Совет Европы принимал и принимает решения в своей Ассамблее в соответствии с верховенством права, правами человека и демократическими процедурами".

А никто и не думал шантажировать Совет Европы. Это парламентская структура СЕ 25 лет, точнее, 23 года шантажировала Азербайджан своими предвзятыми и откровенно ангажированными решениями. Наша страна не сделала ничего такого, что противоречило бы международному праву, Уставу ООН или принятым Совбезом ООН резолюциям. Лишение ее права голоса в ПАСЕ было абсолютно необоснованным, необъективным и нелогичным решением. Лишать мандата следовало в течение этих десятилетий делегацию Армении, оккупировавшую территории соседа и нарушившую в период оккупации все мыслимые и немыслимые международные нормы и принципы. Однако "демократические процедуры" были применены не к ней, а к Азербайджану.

Почему Армения ни разу не была осуждена за оккупацию территорий Азербайджана, за этнические чистки и вандализм? Этот вопрос так и остался висеть в воздухе и в ПАСЕ, и в других международных организациях. Ни одна из этих структур, пока не даст на этот вопрос вразумительного ответа, не имеет права предъявлять претензии нашей стране и прикрывать свои фобии затасканной до дыр темой прав человека.

Азербайджан тоже когда-то верил в европейскую демократию и силу международного права. В 2001 году, вступив в СЕ, он надеялся на торжество справедливости, на то, что оккупанту будет указано его место, на то, что Совет Европы поставит перед Ереваном жесткие требования выполнять условия, взятые им при вступлении в СЕ. Азербайджан надеялся, что "колыбель демократии" защитит его права и приведет агрессора к порядку. Но вместо всего этого оккупант был взят Европой под опеку, а камни полетели в жертву оккупации. Все годы членства в Совете Европы Баку приходилось отбивать удары членов клуба армянофилов. Игнорировавшая преступления Армении ПАСЕ до последней капли крови билась за открытие для сепаратистов Лачинской дороги, после антитеррористической операции говорила об "этнической чистке" и обвиняла Баку в невыполнении обязательств перед Советом Европы. Не в силах как-то повлиять на ситуацию, в которой международное право было на стороне Азербайджана, было решено наказать Баку лишением мандата в ПАСЕ. Что и было сделано в январе 2024 года.

И все же, несмотря на не лучшую историю отношений, нынешний документ ПАСЕ с его традиционным набором обвинений в адрес Баку звучит как-то вяло. Похоже, авторы сами устали от себя. Или же заказов на шельмование Азербайджана больше нет, и структура действует просто по инерции. Разогнались, а затормозить никак не могут. Чтобы затормозить, требуется честность и наличие воли. В условиях, когда Азербайджан и Армения идут к мирному сотрудничеству, присутствие в ПАСЕ одной из этих стран при отсутствии другой выглядит странно. Причем, всем известно, что Азербайджан был вытеснен из Ассамблеи в интересах Армении. Лишение азербайджанской делегации мандата было встречно чуть ли не с оркестром и названо "дипломатической победой" Армении.

Сегодняшняя же тенденция такова, что даже ближайшие союзники Еревана и прочие провокаторы примолкли и стараются не ставить подножки мирному процессу. ПАСЕ могла бы внести свою лепту в этот процесс, отменив свое пресловутое решение номер 2527 от 24 января 2024 года. Однако, судя по последней резолюции, в Страсбурге хотят "конструктивного диалога" и ждут, что Баку сделает первый шаг. Но это вряд ли произойдет. Потому что сотрудничество с Ассамблеей возможно только после восстановления мандата азербайджанской делегации. Так что первый шаг при любом раскладе придется делать все-таки ПАСЕ.

Тем временем, в ПАСЕ новый президент. Депутат от Австрии Петра Байер была избрана главой Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Посмотрим, какие у госпожи Байер будут успехи.