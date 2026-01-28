Посредники работают над восстановлением диалога Ирана и США

Ирак, а также другие региональные и международные посредники прилагают максимум усилий, чтобы возобновить диалог между представителями Ирана и Соединенных Штатов, пытаясь не допустить еще большей эскалации, однако их устремления пока не приносят желаемого результата.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Baghdad Today.

По данным его источников во внешнеполитическом ведомстве исламской республики, "за кулисами ведутся интенсивные дипломатические маневры с целью сдержать возрастающую эскалацию напряженности между Тегераном и Вашингтоном и возобновить переговоры между ними". Однако, по признанию тех же источников, эти усилия "не привели к ощутимому прогрессу".

Как отмечает портал, каналы связи, "как прямые, так и через региональных и международных посредников, остаются открытыми, но значительные различия в позициях сторон [Ирана и США] сохраняются, что снижает шансы на достижение договоренностей на нынешнем этапе". По утверждению источников Baghdad Today, самые ближайшие дни станут решающими для того, чтобы понять, удалось ли посредникам "открыть окно для начала реальных переговоров, или [все ограничится] благими намерениями и тщетными попытками вновь наладить контакты между представителями Ирана и Соединенных Штатов".

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Арагчи разъяснил, что США требуют от Ирана полного отказа от использования запасов обогащенного урана, серьезных ограничений по ракетной программе, а также значительного снижения уровня поддержки Тегераном его "союзников в регионе". Иранский министр отметил, что подобные требования "не подлежат обсуждению", и Иран "не примет никакого соглашения, посягающего на суверенитет или обороноспособность исламской республики".