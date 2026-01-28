https://news.day.az/world/1812410.html Число жертв снежной бури в США превысило 50 человек - ВИДЕО Число погибших в результате мощной снежной бури и арктического холода в Соединённых Штатах выросло по меньшей мере до 51. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News. Непогода охватила огромную территорию страны, от Великих озер до побережья Мексиканского залива, и затронула более 200 млн жителей.
Число погибших в результате мощной снежной бури и арктического холода в Соединённых Штатах выросло по меньшей мере до 51.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.
Непогода охватила огромную территорию страны, от Великих озер до побережья Мексиканского залива, и затронула более 200 млн жителей.
Сильные снегопады, низкие температуры и последствия стихийного шторма привели к массовым отключениям электроэнергии - без света остаются сотни тысяч домов, отменены тысячи авиарейсов, а дороги остаются опасными для движения.
