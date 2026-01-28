В Баку будет введена в эксплуатацию новая станция метро

В соответствии с "Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы" после многолетнего перерыва было продолжено строительство электродепо "Дарнагюль".

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев в ходе выступления на круглом столе, посвященном исполнению за прошлый год Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

Он отметил, что в рамках проекта разделения линий в районе станции "28 Мая", являющегося его ключевой составной частью, начаты земляные работы по сооружению шахт в двух точках.

"Для строительства разворотной камеры на участке после станции "Ичеришехер" уточнены коммуникации с соответствующими структурами, территория приведена в готовое состояние для начала строительных работ. На тупиковом пути станции "Ази Асланов" реконструкционные работы доведены до следующего этапа.

Строительство 10 новых станций в рамках Госпрограммы станет одним из крупнейших этапов расширения за короткий период в истории Бакинского метрополитена. Ввод в эксплуатацию одной из этих станций запланирован на 2026 год, в прошлом году на станции проекта B4 ремонтно-строительные работы активно продолжались".