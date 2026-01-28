Новый запрет в школах Азербайджана

В образовательных учреждениях будет запрещено применение любых форм насилия в отношении детей.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте "О правах ребенка", обсужденном сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, педагоги обязаны защищать детей от всех форм физического и психологического насилия, ограждать их от вредных привычек, а также уважать их честь и достоинство.

Применение любых форм насилия в отношении детей в качестве меры дисциплинарного воздействия в образовательных учреждениях будет запрещено.

В образовательных учреждениях будут проводиться профилактические мероприятия и реализовываться проекты по пропаганде здорового образа жизни, направленные на предупреждение правонарушений среди детей, рискованного поведения и склонности к вредным привычкам, а также на развитие социальных навыков у детей, испытывающих социальную дезадаптацию.