На одной из центральных дорог Баку ограничат движение

В связи с проведением строительных работ с сегодняшнего дня будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке от проспекта Бабека до улицы Хагани Рустамова в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение движения будет действовать до завершения строительных работ.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативным маршрутом по улице Сулеймана Везирова.