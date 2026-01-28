Моуринью вспомнил про поражение "Бенфики" от "Карабаха"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов против "Реала" высказался о причинах сложного турнирного положения своей команды, вспомнив игру с "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, португальский специалист отметил, что ключевым фактором стала неудача в первом туре.

"В том, что мы сейчас находимся в такой ситуации, есть несколько факторов. Но самый главный - поражение от "Карабаха" в первом туре. Мы должны были выигрывать тот матч. Если бы тогда победили, сейчас у нас было бы 9 очков, и для выхода в следующий этап нам хватило бы всего одного балла", - сказал Моуринью.

Отметим, что после поражения от агдамского клуба "Бенфика" рассталась с главным тренером Бруну Лаже, а его место занял Жозе Моуринью.

В настоящее время у "Бенфики" 6 очков. Даже в случае победы над "Реалом" лиссабонскому клубу придется ожидать результатов других матчей.