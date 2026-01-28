Сильнейшие снегопады в Канаде

Канада серьезно пострадала от снежного шторма.

Как передает Day.Az, в Торонто только за сутки выпало почти полметра осадков - это рекорд для города. Все школы закрыты, авиарейсы отменены.

Большая часть Северной Америки сейчас покрыта снегом. Снежный покров самый обширный за последние несколько лет.

Синоптики предупреждают, что снегопады продолжатся.