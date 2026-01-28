Из Аргентины выдворили рекордное число иностранцев

Почти 5 тыс. иностранцев были выдворены из Аргентины или не допущены на ее территорию с начала декабря 2025 года, что является рекордным показателем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель правительства республики Мануэль Адорни.

"За последние два месяца почти 5 000 иностранцев были выдворены, не допущены, задержаны или депортированы. <...> Речь идет о рекордных цифрах благодаря усилению контроля на границе, в портах и аэропортах", - написал он в своем канале в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По словам Адорни, в декабре высланы или не допущены в страну были 2 400 иностранцев, с начала января - 2 300.

В мае 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, ужесточающий миграционное законодательство страны, в том числе в вопросах, касающихся въезда и получения гражданства. Новая норма также упростила депортацию иностранцев, совершивших преступления в Аргентине.