Эмин Агаларов представляет проект Maybe Tomorrow с легендарным Дэвидом Фостером

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) выпустил новую песню, первый официальный сингл из ожидаемого в марте 2026 года англоязычного альбома Maybe Tomorrow, над которым он работал с легендарным продюсером Дэвидом Фостером, сообщили Day.Az в пресс-службе музыканта.

Трек-лист состоит из 12 каверов на мировые хиты, среди них - You Are So Beautiful, It's Impossible, Love Story и фиты с артистами, чей талант признан и любим публикой много лет: Amanda Holden, Andrea Corr, Richard Marx и Sheila E. Альбом уже доступен по ссылке https://bnd.lc/smthnstupid

Композиция Somethin' Stupid - это дуэт с британской актрисой и певицей Амандой Холден (Amanda Holden). Артисты записали хит из мировой классики в современной интерпретации. Известной песню сделали Frank и Nancy Sinatra, позднее она получила новую жизнь в версии Robbie Williams и Nicole Kidman.

Somethin' Stupid в исполнении EMIN'a и Аманды Холден сочетает в себе романтическую атмосферу оригинала и трендовые музыкальные элементы, предлагая слушателям свежий взгляд на знакомую мелодию.