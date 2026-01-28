Казахстан может увеличить поставки нефти через Азербайджан

Через порт Актау в Азербайджан отправлено 1,5 млн тонн казахстанской нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"По маршруту "Атырау - Самара" обеспечена транспортировка 8,8 млн тонн нефти. По казахстанско-китайскому нефтепроводу прокачивается 1 млн тонн, а также дополнительно формируется транзит 10 млн тонн российской нефти. Дополнительно 2,2 млн тонн нефти было доставлено из порта Актау в порт Махачкалы", - сказал он.

По словам Аккенженова, сейчас министерство развивает несколько запасных каналов поставок. Однако названные им объемы перекачки значительно ниже по сравнению с теми, что идут по КТК.

"Наиболее перспективным направлением является маршрут "Баку - Тбилиси - Джейхан". В настоящее время по контракту у нас закреплено 2,2 млн тонн, а для увеличения объемов есть возможность довести физические поставки до 7 млн тонн", - отметил министр.