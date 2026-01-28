"Карабах" точно забьет "Ливерпулю" на "Энфилде"

Экс-форварда лондонского "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина, пожалуй, можно назвать лучшим экспертом по тому, как и сколько можно забить английскому "Ливерпулю" на "Энфилде".

Многие до сих пор помнят его легендарный покер в ворота мерсисайдцев (4:4), оформленный 21 апреля 2009 года в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Сам Аршавин стал первым гостевым игроком в истории АПЛ, забившим четыре мяча "Ливерпулю" на "Энфилде". Учитывая, что агдамскому "Карабаху" сегодня предстоит матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля", логично было поинтересоваться у Аршавина, что нужно сделать, чтобы забить в предстоящем выездном матче.

Как передает Day.Az, в эксклюзивной беседе с İdman.Biz автор легендарного покера в ворота "Ливерпуля" поделился ожиданиями от предстоящего матча и рассказал, как "Карабаху" стоит сыграть в Англии.

"Текущее выступление "Карабаха" в Лиге чемпионов, конечно же, большой успех как для клуба, так и для всего азербайджанского футбола. Признаться, для меня, как думаю и для многих, такая игра вашей команды стала сюрпризом", - сказал Аршавин.

Экс-игрок "Арсенала" предположил, что в составе агдамского клуба выступают суперфутболисты.

"Если честно, я особо не слежу за игрой "Карабаха". Смотрел только последние 15 минут матча с "Айнтрахтом", в котором ваша команда одержала драматичную победу. Знаю, что у вас там играют в основном иностранцы, бразильцы. С другой стороны, может быть, у вас собрались такие суперфутболисты, что "Карабах" способен попасть в восьмерку Лиги чемпионов. Просто, кроме названия, я за командой не слежу, только когда вижу новости об агдамском клубе. Он же и в прошлом году пошумел", - отметил Аршавин.

Стоит отметить, что российский футболист, смотревший концовку матча с "Айнтрахтом" (3:2), наверняка должен был заметить, что победный гол агдамцев в ворота немецкого клуба забил азербайджанский защитник Бахлул Мустафазаде.

Также автор покера в ворота "Ливерпуля" рассказал, что нужно сделать команде Гурбана Гурбанова, чтобы забить на "Энфилде".

"Карабаху" просто нужно играть в свою игру (улыбается). Если удача и везение будут на их стороне, то забить возможно, особенно учитывая тот факт, что "Ливерпуль" сейчас лихорадит. Более того, я думаю, что "Карабах" точно забьет. Вопрос лишь в том, хватит ли этого для набора очков", - подчеркнул Аршавин.

Добавим, что матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Карабахом" состоится сегодня на "Энфилде" и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Мерсисайдцы с 15 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, агдамцы же с десятью баллами располагаются на 18-й позиции.