Еще 20 семьям, переселившимся в Джебраильский район, вручены ключи от домов

Сегодня семьям, прибывшим в село Хоровлу Джебраильского района в составе очередной группы бывших вынужденных переселенцев, были вручены ключи от их домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после встречи семей, переехавших в село, сотрудники ANAMA провели для них подробный инструктаж о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Семьям рекомендовали держаться подальше от неизвестных и подозрительных предметов, а в случае их обнаружения незамедлительно информировать соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Отметим, что на данном этапе в село Хоровлу были переселены 20 семей, в общей сложности 77 человек. Ранее они временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных регионах республики.