Сколько детей в Азербайджане получают соцвыплаты?

В настоящее время социальными выплатами Министерства труда и социальной защиты населения обеспечиваются свыше 128 тысяч детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела политики социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов в ходе сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей при обсуждении законопроекта "О правах ребенка".

Он отметил, что в законопроекте ребенок рассматривается уже не только как получатель социальной помощи, но как юридический субъект, обладающий правом на социальное обеспечение.

По его словам, в результате реализуемых мер по реинтеграции в течение 2025 года удалось предотвратить помещение 275 детей в учреждения, а 176 детей были возвращены из учреждений в свои семьи:

"По состоянию на 01.01.2026 года социальными выплатами Министерства обеспечиваются в общей сложности более 128 тысяч детей, в том числе 44 200 детей с инвалидностью, 67 000 детей, потерявших кормильца, 13 200 детей женщин, имеющих более пяти детей, 3 200 детей из малообеспеченных семей в возрасте до одного года, 647 детей военнослужащих срочной действительной военной службы, а также 42 усыновленных ребенка и 47 детей, переданных в приемные семьи".